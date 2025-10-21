مقربون من نتنياهو: مستشار الأمن القومي سرب معلومات ضد رئيس الوزراء

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قولهم إن مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي -الذي أقيل اليوم الثلاثاء- سرب معلومات ضد رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أقال مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

نتنياهو يعزل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

وأكد الإعلام العبري في تقريره أن إقالة هنجبي جاءت نتيجة معارضته احتلال غزة والهجوم على قطر.

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية أن عددا من أعضاء حزب الليكود تقدموا بطلب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تهم الفساد.

وفي السياق ذاته قال مكتب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج لصحيفة هآرتس، إن الرئيس بحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد.

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب اجتماعات سياسية طارئة على جدول أعماله.

أسباب إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو



وبحسب الإذاعة، جاء القرار نتيجة الانشغال بملفات حساسة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي، وسط تصاعد التوترات الميدانية والتطورات المتسارعة في ملف غزة والعلاقات الإقليمية.

