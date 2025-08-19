شاب ينتحل شخصية جاستن بيبر ويقدم فقرة غنائية في لاس فيجاس (فيديو)

نجح شاب، في خداع رجال الأمن المسئولين، عن أحد الملاهي الليلية الشهيرة، في ولاية لاس فيجاس، وأوهمهم أنه المغني الكندي جاستن بيبر.

وسمح رجال الأمن لمنتحل شخصية جاستن بيبر، الصعود عليى المسرح لتأدية عدد من الأغاني، قبل أن يكتشفوا الخدعة، ويقوموا بطرده من الملاهي.

🔥🚨DEVELOPING: A man impersonating Justin Bieber tricked an entire Las Vegas night club that he was actually Bieber. They allowed him to perform and paid the man for the performance. pic.twitter.com/0frikLoVNB — Crazy girl (@crazygirel01) August 19, 2025

"SWAG" لـ جاستن بيبر أسرع ألبوم يحقق المركز الأول بقائمة Apple Music

وأصبح ألبوم "SWAG"، للمغني جاستن بيبر، أسرع ألبوم يصل إلى المركز الأول على قائمة Apple Music الأمريكية هذا العام.

حيث وصل ألبوم جاستن SWAG، للمركز الأول لقائمة Apple Music، بعد أقل من 6 ساعات، من إصداره.

ويعود جاستن بيبر، للساحة الغنائية بألبوم Apple Music، بعد غياب سنوات عديدة، بسبب مشاكل نفسية ومادية.

TMZ: جاستن بيبر اضطر إلى بيع كتالوج الموسيقى الخاص به بسبب الإفلاس

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع TMZ، أن المغني جاستن بيبر، اضطر إلى بيع كتالوج الموسيقى الخاص به منذ ٣ سنوات، مقابل 200 مليون دولار لأنه كان مفلسًا تمامًا، على الرغم من أنه حقق ما يقرب من مليار دولار طوال حياته المهنية.

بيع تاريخ جاستن بيبر الموسيقي

وكشف تقرير لمجلة فاريتي، أن المغني الكندي جاستن بيبر، باع تاريخه وحقوقه الموسيقية، لشركة Hipgnosis Songs Capital المدعومة من Blackstone مقابل 200 مليون دولار.

وأعلنت الشركة إتمام الصفقة مع جاستن بيبر، رسميا في شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتضمنت حصص المغني في كتالوج النشر والموسيقى المسجلة الخاصة به، وحقوق النشر الخاصة به (بما في ذلك حصة الأداء) والتسجيلات الرئيسية والحقوق الفرعية، والذي يتألف من أكثر من 290 أغنية، تم إصدارها قبل 31 ديسمبر 2021.

وقال براون، الرئيس التنفيذي لشركة Hybe America ومدير Bieber لمدة 15 عامًا في تصريحات صحفية،: “أود أن أشكر Merck وفريق Hipgnosis بأكمله وجميع شركائنا المشاركين على العمل الجاد لتحقيق هذه الصفقة التاريخية، عندما اتخذ جاستن قرارًا بإبرام صفقة كتالوج، وجدنا بسرعة أن أفضل شريك للحفاظ على هذا الإرث المذهل وتنميته هو Merck وHipgnosis…لمدة 15 عامًا، كنت ممتنًا لمشاهدة هذه الرحلة واليوم أنا سعيد لجميع المشاركين”.

فينا قال ميرك ميركورياديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hipgnosis Song Management: "لقد كان تأثير جاستن بيبر على الثقافة العالمية على مدى السنوات الـ 14 الماضية رائعًا حقًا.

يُصنف هذا الاستحواذ ضمن أكبر الصفقات التي تم إجراؤها على الإطلاق لفنان دون سن السبعين عاما، وهذه هي قوة هذا الكتالوج المذهل الذي يضم ما يقرب من 82 مليون مستمع شهريًا وأكثر من 30 مليار على Spotify فقط.. لقد ساعده سكوتر براون في بناء كتالوج رائع، ويسعدني أن أرحب بجاستين وأغانيه وتسجيلاته المذهلة في عائلة Hipgnosis ".

