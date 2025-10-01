الأربعاء 01 أكتوبر 2025
البنتاجون يحدد بشكل نهائي مصير القوات الأمريكية في العراق

جنود أمريكيون في
جنود أمريكيون في العراق، فيتو

جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وفق ما جرى الاتفاق عليه العام الماضي.

وذكرت أن انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جاء نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم “ داعش” الإرهابي، بحسب وكالة "رويترز".
 

وأكدت في بيان "ستواصل الحكومة الأمريكية التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال جدير بالثقة".

 

وهناك اتفاق مبرم بين بغداد وواشنطن لإنهاء مَهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
 

وحُدد نهاية شهر سبتمبر 2025، موعدًا لإنجاز المرحلة الأولى من الانسحاب من قاعدة عين الأسد في الأنبار، على أن يستكمل الانسحاب الأمريكي، في شهر سبتمبر 2026، من قاعدة حرير في أربيل.

والتحالف الذي أسس، العام 2014، بمشاركة أكثر من 80 دولة، تراجع دوره تدريجيًّا مع انحسار داعش، فمعظم الدول المشاركة سحبت قواتها أو أبقت أعدادًا رمزية، في حين بقي العمود الفقري للتحالف هو القوات الأمريكية التي يقدر عددها بنحو 2500 جندي.

