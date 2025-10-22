الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتلى ومصابون جراء استهداف حافلة في ريف إدلب

استهداف حافلة في
استهداف حافلة في ريف إدلب

طوقت قوى الأمن الداخلي السورية مخيم الفرنسيين قرب حارم شمال غربي إدلب بحثًا عن أحد المطلوبين.

فيما سقط عدد من القتلى وأصيب آخرون جراء استهداف حافلة في ريف إدلب الشمالي من قبل شخصين مجهولين، وقوى الأمن الداخلي السورية تطوّق مخيم الفرنسيين شمال غربي إدلب بحثًا عن أحد المطلوبين.

وفي سياق آخر، وفي وقت سابق قبل اليوم، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: إن تكلفة إعادة إعمار ما دمره نظام بشار الأسد خلال فترة الحرب تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، ما يستدعي دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي.

واعتبر الشرع في مقابلة  مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS NEWS الأمريكية، أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الشرع أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن، وأن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

وأكد أن بلاده ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها، مشيرا إلى أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدلب أحمد الشرع الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الشرع

مواد متعلقة

10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، البنك الدولي يكشف حجم تكلفة إعادة إعمار سوريا

مصرف سوريا المركزي يمنح البنوك 6 أشهر لإعادة الهيكلة

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads