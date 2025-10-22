متحدث الأوقاف يحسم الجدل حول حقيقة طرح شقق جديدة تابعة للوزارة (فيديو)

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، أنباء تفيد عن طرح شقق جديدة من وزارة الأوقاف بمساحات من 75 إلى 150 مترا.

وزعمت تلك المنشورات أن سعر الشقق يبدأ من 250 ألف جنيه ومقدم الحجز 15% من قيمة الوحدة بواقع 37.5 ألف جنيه، على أن يسدد باقي ثمن الشقة بالتقسيط على 10 سنوات أو 15 سنة.

حقيقة طرح شقق جديدة من وزارة الأوقاف

بدوره، أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لما تم نشره على المواقع الإلكترونية بخصوص طرح وحدات سكنية تابعة للأوقاف.

وأضاف “رسلان” في تصريحات لبرنامج “ تم التحقق” عبر قناة “ إكسترا نيوز” أن طرح أي مشروعات أو وحدات سكنية يكون من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوقاف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن تلك المنشورات هدفها إحداث البلبلة بأسعار غير موجودة على أرض الواقع، مشددًا على أن الوزارة حريصة على عدم وقوع المواطنين في فخ مافيا "السوشيال ميديا".

