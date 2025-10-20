الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (27) ندوة علمية بكافة محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "حرمة التعدي والتخريب.. تخريب الممتلكات نموذجًا"، وذلك ضمن المبادرة التوعوية «صحح مفاهيمك».

وزارة الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية حول "حرمة التعدي والتخريب" ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

تناولت هذه الندوات أبرز الأحكام الشرعية والضوابط الدينية المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، وأهمية الحفاظ عليها، إضافةً إلى بيان أضرار التخريب على المجتمع والأمن العام، وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني من منظور ديني وأخلاقي.

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العامة يُعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا وعرفًا

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة مفادها أن التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العامة يُعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا وعرفًا، وأن الحفاظ على الممتلكات واجب ديني ووطني، يُسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز قيم المسئولية والانتماء.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الندوات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

