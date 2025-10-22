15 معلومة عن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية بقيادة السيسي

تتضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

ونرصد تطور العلاقات العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى كالتالي:

1- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى تطورا ملحوظا حيث تعد دول التكتل الشريك التجاري الأول لمصر.

2- تم رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية وشاملة فى مارس 2024 والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو ما عكس رغبة متبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي يخدم الطرفين، خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.

3- العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شراكة حقيقية قائمة على التفاهم وأن الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي وتوقيعه اتفاقيات كبرى مع مصر رسالة ثقة في اقتصادها.

4- التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 32 مليار دولار وسيزداد مستقبلا وإن مصر أظهرت مرونة كبيرة ونجاحًا في تطوير جودة منتجاتها الزراعية ما عزز صادراتها لأوروبا.

5- حصلت مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين الجانبين بنهاية العام الماضي.

6- يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي فرص الاستثمار وخطط استدامة التنمية بين الجانبين.

7- التجارة الثنائية بين الجانبين زادت بشكل كبير، من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو عام 2024.

8- تتركز الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

9- ارتفعت صادرات الأغذية الزراعية من 650 مليون يورو إلى 2.3 مليار يورو لا سيما الفواكه والخضراوات.

10- كما يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر بإجمالي استثمارات بلغ 27.6 مليار يورو عام 2022.

11 - يواصل الطرفان العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية والنمو المتبادل.

12 - خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024 تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية خاصة إضافة إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة واتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي NEXT MED.

13- خصص الاتحاد الأوروبي 206 ملايين يورو لفترة السنوات الثلاث الأولى من البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021-2027 للتعاون الثنائي مع مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة، وتنمية رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية.

14- بلغت قيمة المنح المقدمة بين عامي 2014 و2020 حوالي 756 مليون يورو إضافة إلى أكثر من 650 مليون يورو من المنح منذ عام 2008.

15 - جذب ما يقارب 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.

