ارتفاع معدل التضخم في المغرب بنسبة 0.2% خلال سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال شهر سبتمبر، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وذلك بعد أن سجل أدنى وتيرة ارتفاع منذ أبريل 2024 في الشهر السابق.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد زيادة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار الأغذية بنفس الوتيرة، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي نقلتها "بلومبرج" اليوم الأربعاء، كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بأغسطس.

وشهدت وتيرة التضخم في المملكة تباطؤا منذ بداية فبراير الماضي إلى أقل من 2%. وبلغ متوسط التضخم السنوي العام الماضي 0.9%، وذلك بعدما بلغ مستويات مرتفعة في عامي 2022 و2023 بنحو 6.6% و6.1% على التوالي.

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في المنطقة

في المنطقة الأوسع، يرجح صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها المغرب، بأكثر من النصف خلال العامين الجاري والمقبل، بفضل تراجع أسعار النفط والدولار.

يتوقع الصندوق أن يتخذ التضخم مسارا هبوطيا في تلك الدول ليبلغ متوسطه 13.1% خلال العام الحالي مقارنة مع 26.5% في 2024، على أن يسجل 9.4% العام المقبل ويصل إلى 5.7% بحلول 2030، بحسب تقريره نشره في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة استفادت خلال 2025 من انخفاض أسعار النفط بعدما رفع تحالف "أوبك+" إنتاجه بوتيرة أسرع من المتوقع إلى جانب انتعاش قطاعات مثل السياحة والزراعة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأضاف أن الانخفاض الأكبر من المتوقع للدولار سيساعد الدول التي لديها مرونة أكبر في سعر الصرف في مجابهة الضغوط التضخمية مع ارتفاع العملات المحلية، ويقلص فاتورة الاستيراد، وتكلفة الديون المقومة بالدولار، ويخفف ضغوط التمويل الخارجي مع زيادة الطلب على الأصول المحلية.

