سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

سعر القصدير اليوم الأحد

يبلغ سعر القصدير عالميًا حوالي 36,113.01 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين مختلف الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق. تتغير الأسعار باستمرار نظرًا لتقلبات السوق.

عوامل مؤثرة فى الأسعار عالميا 

التقلب: أسعار المعادن تتغير باستمرار.
الطلب والعرض: العوامل الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على سعر القصدير. 

