ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ احتمال عقد اجتماع غير مثمر دفعه إلى تعليق مساعيه إلى عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء: “لا أريد عقد اجتماع فارغ”.

وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".



