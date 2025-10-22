ما بين تسرع واشنطن ورزانة موسكو، مبعوث بوتين يكشف مصير "قمة بودابست"

ما بين تأكيد واشنطن ونفي موسكو، أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن التحضيرات لعقد القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في العاصمة المجرية بودابست مستمرة.



جاءت تأكيدات المبعوث الروسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وذلك ردًا على أنباء تتحدث عن إلغاء القمة، التي ستجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وكتب دميترييف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، تعليقا على مقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية حول أن القمة "لن تعقد في القريب العاجل" على حد زعمها، أن "وسائل الإعلام تشوه التعليقات بشأن القريب العاجل من أجل تقويض القمة المقبلة".

وأضاف أن "التحضيرات مستمرة".

وكان عدد من وسائل الإعلام الغربية قد تناقل تقارير منقولة عن مسئولين أمريكيين ومصادر أغفلت أسماءها، بأن القمة المرتقبة "لن تعقد في الوقت الراهن"، أو حول أنه تم "تأجيلها".

وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه عندما قال، إنّ احتمال عقد اجتماع غير مثمر دفعه إلى تعليق مساعيه إلى عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء: “لا أريد عقد اجتماع فارغ”.

وأضاف: "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي بحث مؤخرا التحضير للقمة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو أكد، أنه "تفاجأ" من التقارير عن تأجيل القمة، بينما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن موعد القمة لم يحدد أصلا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن القرار النهائي بشأن القمة "لم يتخذ بعد".

بعد أن أعلن ترامب عن قمة مرتقبة مع نظيره الروسي بوتين في بودابست خلال أسبوعين، أقرّت موسكو بأنها "لم تقترب حتى من الاتفاق على توقيت أو مكان اللقاء".

فيما قال مسئول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيسين ترامب وبوتين "في المستقبل القريب"، وذلك بعد أيام من طرح ترامب لاحتمال عقد اجتماع ثانٍ مع بوتين.



وكان ترامب قد صرّح، يوم الخميس الماضي، عقب مكالمة هاتفية مع بوتين، بأنهما "اتفقا على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

وقال مسؤول أمريكي إنه تقرر تعليق خطط عقد قمة بين الرئيسين في أعقاب اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف.



وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لكي يلتقي ترامب وبوتين، قائلًا: "هناك حاجة إلى التحضير، التحضير الجاد"



