ميرفت ابنة الوزير في "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة عبير عادل؟

تصدرت الفنانة عبير عادل محركات البحث مؤخرا، بعد أن كشفت في تصريحات إعلامية عن تفاصيل حياتها بعد غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، وقرارها العمل كسائقة على تطبيقات توصيل الركاب رافعة شعار “الشغل مش عيب”، وهو ما دفع كثير من الجمهور للبحث عن معلومات تتعلق بها.

من هي عبير عادل؟

وعبير عادل هي ممثلة مصرية، من مواليد 10 يناير 1969، بدأت مشوارها الفني في فترة الثمانينات، واستطاعت أن تترك بصمة قوية منذ بداياتها، خاصة في مسلسل “بكيزة وزغلول” الذي لفت الأنظار إلى موهبتها بعدما قدمت شخصية نادية وتواصلت بعده مشاركاتها المتعددة في السينما والتليفزيون.

جاءت انطلاقتها الأكبر في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” عام 1996، حيث جسدت شخصية “ميرفت” ابنة الوزير وشقيقة ياسر جلال، الدور الذي رسخ صورتها في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

وشاركت عبير بعدها في كثير من الأعمال الفنية منها مسلسل “القطة العميا” مع الفنانة حنان ترك حيث جسدت شخصية فايزة والدة فاطمة، وفي مسلسل نونة المأذونة عام 2011 قدمت شخصية خادمة نونة، وكانت هي مارسيل في مسلسل “الأخت تريز” عام 2012، وبعدها شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية.

وقدمت شخصية أم السعد في مسلسل “يوميات زوجة مفروسة” بأجزائه المختلفة، قبل أن يختفي حضورها تدريجيًا عن الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة حيث كان آخر عمل لها هو مسلسل الدرامي الدولي عام 2018 واقتصر ظهورها بعده على عدد من المسلسلات الإذاعية ومسلسل كارتوني اسمه زينة عام 2021 وفي الأخير كانت ضيفة شرف في مسلسل نقل عام والذي عرض عام 2022، أما عن حياتها الشخصية فقد تزوجت عبير من الفنان عادل أنور وانتهت الزيجة بعد 22 عاما من الزواج.

سر عمل عبير عادل في تطبيق توصيل الركاب

لم يكن الابتعاد عن عالم الفن قرارًا شخصيًا من عبير عادل بقدر ما كانت معطيات السوق الذي تغيرت حساباته، حيث ظلت طوال السنوات الماضية بعيدة بدون رغبة أو إرادة منها، ومع غياب العروض وتراكم الاحتياجات، لم تستسلم عبير، بل قررت أن تبحث عن بداية جديدة تحفظ كرامتها.

هنا بدأت القصة الحقيقية، حيث ركبت عبير سيارتها الخاصة، وفتحت أحد تطبيقات التوصيل، في اليوم الأول كانت خائفة، مرتبكة، لا تعرف الطرق ولا التفاصيل، ولكنها مع الوقت أصبحت قادرة على التعامل مع هذا الواقع الجديد.

اليوم، عادت عبير عادل للواجهة وأصبحت تريند من جديد ولكن ليس بسبب أحد أدوارها بل بسبب تجربتها الحياتية، ولقد وجدت عبير دعمًا من الجمهور الذي لم ينسَ ملامحها، بل احتفى بشجاعتها وأثنى على كفاحها.

