ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص في حملة تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص وضبط طلمبة رصيف لتموين السيارات وتجميع مواد بترولية مدعمة وضبط اسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية.

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى واحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى والدكتورة أمانى الجزار مفتشة التجارة الداخلية بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بحملة على مخازن الاعلاف ومتابعة تداول المواد البترولية المدعمة والتى أسفرت عن ضبط الأتى:

ضبط مخزن اعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحيازته ردة خشنة غير مصرح بتداواها الا بتصريح من التموين و خليط زوائد واعلاف مجهولة المصدر.

و تم مصادرة وتحريز ١٢ شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة الواحدة ٤٠ كجم و١٢ شيكارة علف زنة الشيكارة الواحدة ٤٠ كجم مجهول المصدر و٥٠ شيكارة ردة خشنة زنة الشيكارة ٤٠ كجم

كما تم ضبط طلمبة رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص وتم مصادرة والتحفظ على الأتى:كمية ١٨١٧ لتر بنزين وكمية ٣١١ لتر سولار



ضبط سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة وتم مصادرة وتحريز عدد ٣٥ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

