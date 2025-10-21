الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص في حملة تموينية بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص وضبط طلمبة رصيف لتموين السيارات وتجميع مواد بترولية مدعمة وضبط اسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح.

 

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على فياريال 2-0 في الشوط الأول

نظر  27 طعنا على حكم تأييد قرار استبعاد مرشحين لمجلس النواب غدا

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تعليمات  الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية.

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى واحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى والدكتورة أمانى الجزار مفتشة التجارة الداخلية  بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بحملة على مخازن الاعلاف ومتابعة تداول المواد البترولية المدعمة والتى أسفرت عن ضبط الأتى:

ضبط مخزن اعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحيازته ردة خشنة غير مصرح بتداواها الا بتصريح من التموين  و خليط زوائد واعلاف مجهولة المصدر.

 

 و تم مصادرة وتحريز ١٢ شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة  الواحدة ٤٠ كجم و١٢ شيكارة علف زنة الشيكارة الواحدة ٤٠ كجم مجهول المصدر و٥٠ شيكارة ردة خشنة زنة الشيكارة ٤٠ كجم

كما تم ضبط طلمبة رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص وتم مصادرة والتحفظ على الأتى:كمية ١٨١٧ لتر بنزين وكمية ٣١١ لتر سولار


ضبط سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة وتم مصادرة وتحريز عدد ٣٥ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية تموين الإسكندرية المهندس جمال عمار

مواد متعلقة

مسؤول أمريكي: الشهر المقبل سيكون حاسما بشأن اتفاق غزة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل مع أتليتكو مدريد سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم على سانت جيلواز بثنائية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

بقرار أميري، تعيين الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرًا لقطر لدى مصر

قالوا عني جاسوس، باسم يوسف يروى حكاية صورته بملابس الجيش الأمريكي (فيديو)

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية