إسرائيل تخطط لتقليص ميزانية وزارة الدفاع بموازنة العام المقبل

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤولين بوزارة المالية ومصادر مقربة من الوزير بتسلئيل سموتريش، أنه سيتم تقليص ميزانية الدفاع في موازنة العام المقبل.



تقليص ميزانية جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكد المسؤولون أن تقليص مخصصات الدفاع بمشروع قانون الموازنة سيسفر عن مواجهة بين وزارتي المالية والدفاع.



وفي وقت سابق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع قوله، أن هناك نقصا حادا في القوى البشرية بجيش الاحتلال، داعيا إلى تمديد فترة الخدمة.

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يعاني من نقص حاد في القوى البشرية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، وطالبوا استخدام وسائل ضغط أخرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

