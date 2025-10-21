الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تخطط لتقليص ميزانية وزارة الدفاع بموازنة العام المقبل

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤولين بوزارة المالية ومصادر مقربة من الوزير بتسلئيل سموتريش، أنه سيتم تقليص ميزانية الدفاع في موازنة العام المقبل.
 

تقليص ميزانية جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأكد المسؤولون أن تقليص مخصصات الدفاع بمشروع قانون الموازنة سيسفر عن مواجهة بين وزارتي المالية والدفاع.
 

وفي وقت سابق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع قوله، أن هناك نقصا حادا في القوى البشرية بجيش الاحتلال، داعيا إلى تمديد فترة الخدمة.

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يعاني من نقص حاد في القوى البشرية 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة، وطالبوا استخدام وسائل ضغط أخرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة ميزانية الدفاع

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جنديين بجروح طفيفة في خان يونس

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

محامي طفل الإسماعيلية الضحية يكشف مفاجأة جديدة عن المتهم

15 صورة ترصد استعدادات مطار سفنكس الدولي لافتتاح المتحف المصري الكبير

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

خبير جيولوجي يكشف مفاجأة جديدة عن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads