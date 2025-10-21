جامعة الجلالة تطلق المنتدى السنوي الأول لتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة

أعلنت جامعة الجلالة عن تنظيم المنتدى السنوي الأول للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، تحت شعار:"التعاون من أجل مجتمع مصري ذكي - رقمي - أخضر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، داخل حرم الجامعة.

يُقام المنتدى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار جهود الجامعة برئاسة الدكتور محمد الشناوي.

ويمثل هذا المنتدى الانطلاقة الرسمية لعمل مكتب التعاون الصناعي الذي أنشأته الجامعة حديثًا، بهدف بناء جسور قوية بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر مباشر على الاقتصاد والمجتمع، من خلال مشروعات بحث وتطوير مشتركة، وتقديم فرص تدريب للطلاب تعتمد على منهجية التعلّم القائم على المشروعات (PBL).

ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى أكثر من 100 جهة صناعية وبحثية من قطاعات الصحة، الهندسة، الأعمال، وغيرها، حيث سيلتقي ممثلو المؤسسات الصناعية والخدمية مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين من كليات الجامعة المختلفة، ومنها: الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، علوم الحاسب، العلوم الإدارية، والفنون والتصميم، لبحث فرص التعاون وتطوير مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات التنمية في مصر.

بناء منظومة بين الجامعات والصناعة

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تسعى إلى بناء منظومة حقيقية للتكامل بين الجامعات والصناعة والحكومة، بهدف إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني، فالبحث العلمي لا يُحدث فارقًا إلا عندما يُترجم إلى حلول واقعية، والابتكار لا يكتمل دون شراكات قوية، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى ليس فقط منصة للتواصل، بل خطوة عملية نحو مجتمع أكثر ذكاءً واستدامة.

كما أكد الدكتور هاني مصطفى، استشاري ومنسق مكتب التعاون الصناعي بجامعة الجلالة، على أهمية المنتدى باعتباره منصة استراتيجية لربط الجامعة باحتياجات السوق، موضحًا: "نحن نعمل على تحويل الجامعة إلى مركز لتوليد الحلول التطبيقية، من خلال شراكات مع قطاعات الصناعة المختلفة، حيث أن المنتدى هو البداية الفعلية لعمل مكتب التعاون الصناعي، الذي نسعى من خلاله إلى بناء شراكات دائمة، تُمكِّن طلابنا من خوض تجارب تدريبية وبحثية حقيقية، وتُسهم في تعزيز دور الجامعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمعرفية.

يتضمن جدول أعمال المنتدى عرضًا لقصص النجاح القائمة في التعاون بين الجامعة وشركائها من المؤسسات الصناعية، إلى جانب استعراض إمكانات الجامعة البحثية، والمختبرات المتقدمة، ومناقشة مشاريع مستقبلية تدعم التحول الرقمي والتنمية الخضراء في مصر.

