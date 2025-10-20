افتتاح العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي جامعة الجلالة لخدمة المجتمع المحيط

افتتحت جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور محمد الشناوي، العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، في احتفالية شهدها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري البرامج وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الجامعة في ربط التعليم بخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن افتتاح العيادات يُعدّ نموذجًا عمليًا لرؤية الجامعة في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي والخدمة المجتمعية.

وأضاف الشناوي، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق خدماتها الصحية والتعليمية لخدمة أهالي محافظة السويس والمناطق المجاورة، من خلال وحدات علاجية متخصصة ووحدات اقتصادية ورمزية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتكون مركزًا متطورًا للرعاية الصحية في منطقة الجلالة والعين السخنة.

وأكد الدكتور سمير الجزار، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، أن افتتاح العيادات يمثل إنجازًا استراتيجيًا في الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مشيرا إلى أن العيادات الجديدة مجهّزة بأحدث الأجهزة العالمية وتوفر بيئة علاجية وتدريبية متكاملة للطلاب، كما تقدم خدمات علاجية متخصصة لمختلف فئات المجتمع.

تجهيزات عيادات العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة

وأوضح الدكتور خالد عاصم، مدير العيادات الخارجية، أن العيادات تضم عددًا من الوحدات التخصصية، منها عيادات تأهيل العظام والأعصاب والأطفال وصحة المرأة والجهاز التنفسي والقلب، إلى جانب وحدة التمارين العلاجية المزوّدة بأحدث الأجهزة العالمية.

وأشار إلى أن العيادات تتميز بتجهيزها وفق أحدث المعايير الدولية في مجال العلاج الطبيعي، إذ تضم أجهزة الموجات فوق الصوتية والليزر والتحفيز الكهربائي والموجات القصيرة وأجهزة تقويم الحركة وأدوات التدريب العضلي والتوازن.

كما يعمل داخلها فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس والمعالجين المؤهلين لتقديم رعاية علاجية متكاملة، لتقديم خدماتها للطلاب والعاملين وأهالي المنطقة، إلى جانب تقديم برامج تأهيلية متقدمة للسياح وزوار منطقة العين السخنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.