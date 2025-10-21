استمرار أعمال تطوير "منطقة برسيل" بالضواحي في بورسعيد (صور)

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد أعمال تمهيد ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بـ"عماير برسيل" تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع تطوير المنطقة التي تضم ست عمائر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتسريع وتيرة العمل في مشروعات تحسين البنية التحتية بمحافظة بورسعيد.

رئيس حي الضواحي ببورسعيد تتابع أعمال التطوير

وتابعت شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي ببورسعيد والتي يقع في نطاقها منطقة الـست عمائر ببرسيل، أعمال التطوير اليوم والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وإنشاء بالوعات أمطار جديدة وتحديث الإضاءة العامة، تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية ورفع كفاءة الشوارع والمسطحات الخضراء بالمنطقة

هذا وقد وجهت العزبي فرق العمل الميدانية بالحي بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التطوير لضمان استكمال المشروع في الإطار الزمني المحدد، مشددةً على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وبالفعل واصلت الأجهزة الميدانية، وفريق إدارة الإشغالات، تنفيذ إزالة تامة لكافة المعوقات من الموقع، شملت البنايات الأسمنتية والحواجز والبلدورات القديمة والأرصفة المتهالكة، إلى جانب تكسير طبقات الأسفلت غير الصالحة وفتح مداخل العمارات ورفع الإشغالات المتواجدة بالمكان، وذلك لتهيئة المنطقة بالكامل وتيسير حركة المعدات وبدء أعمال التطوير وفق الخطة المقررة.

