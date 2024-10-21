تفاصيل مشروعات البنية التحتية في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية لأعمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتعلقة بتنفيذ المرافق (مياه _صرف_ فرمة طرق) بالمنطقة الصناعية- مشروعات جنوب غرب المدينة ( B_C )،المنطقة المحصورة بين A5,A6,وجنوب 'A1,A1.

تأتي هذه الجولة ضمن متابعة مستمرة للمشروعات الحيوية الجارية، ومساعي الجهاز لتطوير البنية التحتية للمدينة بشكل يواكب احتياجات التنمية الصناعية.

شملت الجولة تفقد أعمال خط الانحدار الرئيسي بقطر 900 مم، الناقل للتصرفات من الـ2200 (جنوب غرب المدينة) إلى خط 1600 مم، الصناعي.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان انتهاء هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على أهمية المنطقة الصناعية كونها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أهمية هذه المشروعات في دعم القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية بما يعزز من كفاءة المنطقة الصناعية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على حرص الجهاز على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين من خلال بنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.