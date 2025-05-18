الأحد 18 مايو 2025
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محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف بعدد من المدن

محافظ الشرقيةيُتابع
محافظ الشرقيةيُتابع أعمال الرصف الجاري بطريق أبوحاكم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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تفقد استكمال اعمال الرصف 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن ذلك جاء خلال تفقده استكمال أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.2 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يمثل محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

المهندس أحمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل 

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق النقل شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.2 كم ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 – 12 متر وتم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية بطول 4500 م باتجاه و3500 متر بالاتجاه المقابل، وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وجاري دفع عجلة العمل لسرعة نهو المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد والمقرر نهاية شهر مايو الجاري. 

تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها طبقا للجدول الزمنى 

أكد محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ميدانيا وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة , مشددًا على وكيل وزارة الطرق والنقل بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ المشروعات بمشتول السوق

المرافقون للمحافظ 

رافق المحافظ  محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظة الشرقية مشروعات البنية التحتية الخدمات المقدمة للمواطنين قطاع الطرق مجال مشروعات البنية التحتية

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