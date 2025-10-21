الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: لن نقبل بإدارة أجنبية لغزة ونسعى لاستصدار قرار بإنشاء قوة حفظ سلام بالقطاع

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تسعى جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي "بأقرب وقت ممكن"، لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة.

مهمة القوة ومجلس السلام

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا ناشونال"، قال عبد العاطي: إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شئونهم بأنفسهم.

 وأضاف أنه "لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة".

إضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية 

وقال وزير الخارجية: "نحتاج أولا إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لإقرار هذه الخطة، ولإضفاء الشرعية على قوة الاستقرار الدولية هذه وتحديد مهمتها وتفويضها".

وأكد أن "هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن مصر "على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة  سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال "تفويض واضح".

