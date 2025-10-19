محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية لمديرية العمل

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة الخطط الاستثمارية للعام المالي الحالي والمقبل، الخاصة بمديرية العمل والوحدتين المحليتين بمدينتي ميت أبو غالب والسرو.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، احمد بدران مدير عام الشؤون المالية والادارية، فتحي التلاوي مدير مديرية العمل، والمهندس ميمي السعداوي رئيس مدينة ميت أبو غالب، فايزة فودة رئيس مدينة السرو، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق.

تحديد أولويات المشروعات ودعم التدريب الصناعي



وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية، الى جانب المقترحات الخاصة بالخطة القادمة واحتياجات مديرية العمل المستقبلية.

وأكد الدكتور الشهابي على ضرورة تحديد أولويات واضحة للمشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما وجه بإعداد خطة لتنفيذ دورات تدريبية في القطاعات الصناعية التي تشتهر بها محافظة دمياط، بما يسهم في دعم الجهود التنموية وخلق فرص عمل جديدة.

متابعة تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلية

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بالوحدتين المحليتين بميت أبو غالب والسرو، في قطاعات النظافة والإنارة والطرق ورد الشيء لأصله، الى جانب بحث المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية لإدراجها ضمن مشروعات العام المالي المقبل وفقًا للأولويات.

تحقيق التكامل والارتقاء بالخدمات



وأكد محافظ دمياط أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الوقوف بدقة على الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات ودعم الرؤى التنموية بالمحافظة.

