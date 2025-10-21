الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
"القومي للأجور": غياب الرقابة وراء انفلات الأسعار وعدم تطبيق الحد الأدنى (فيديو)

طالب  محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، الحكومة، بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضرورة انعقاد المجلس الأعلى للأجور فى ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.

وطالب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، المجلس الأعلى للأجور بتحديد موعد شهري مع أصحاب الأعمال لبحث سبل حماية العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن الدولة غير عاجزة عن شن حملات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 


ومن جانبه رد علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، قائلا: عقد اجتماع شهري مع القطاع الخاص أمر جيد، ولكن لا يجب تحميل القطاع الخاص، حالة الانفلات فى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه لا توجد رقابة على الأسواق.

وأضاف: “الرقابة على الأسعار يحتاج إلى نوع من التدقيق، وضبط الأسواق، فمهما تم زيادة الأجور، بدون تشديد الرقابة على الأسواق فماذا تفعل؟”.

