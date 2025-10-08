الضرائب: تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتحقيق العدالة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة المالية نحو التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنظام الضريبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وأوضحت أن المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، بما يضمن: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وكذلك تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بالفحص.

وأضافت "رشا عبد العال" أن المنظومة تحقق العديد من الفوائد للممولين على المدى القصير والطويل، حيث تسهم في تسهيل إجراءات احتساب الضريبة وإصدار مفردات المرتب للموظفين، والتحقق من دقة بيانات الأجور والمرتبات وضمان الشفافية، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمراجعين في إعداد القوائم المالية والتقارير الداعمة لاتخاذ القرار، وكذلك تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والأرشفة الورقية، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وإتاحة إمكانية الفحص عن بُعد من خلال التحقق المسبق من البيانات.

التكامل مع أنظمة المرتبات لدى الممولين

وأكدت رئيس المصلحة أن المنظومة تتيح التكامل مع أنظمة المرتبات لدى الممولين، أو التعامل عبر تحميل نموذج إكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة، حيث تقوم المنظومة باحتساب الضريبة وترحيل المطالبة إلكترونيًا على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.

كما أشارت إلى أن المصلحة أطلقت بوابة الموظف عبر الرابط والتي تمكن العاملين من الاطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، فضلًا عن استخراج قسيمة الراتب سواء من جهة العمل الأصلية أو بشكل مجمع في حال العمل لدى أكثر من جهة.

ونوهت، بأن التسجيل في بوابة الموظف يتم من خلال رقم الهاتف المحمول المسجل لدى جهة العمل، على أن يتم إرسال القسيمة على البريد الإلكتروني في صورة وثيقة PDF مشفرة بكلمة سر يحددها الموظف بنفسه.

وشددت رئيس المصلحة على أن المنظومة تسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة واستيداء حقوق الخزانة العامة، إلى جانب دعم كفاءة الأداء الحكومي من خلال التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الحالية والمستقبلية، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وشددت رئيس المصلحة على أهمية التزام الممولين بسرعة تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، مؤكدة أن سرعة الانضمام للمنظومة يضمن للممولين الاستفادة الكاملة من المزايا التي توفرها، ويسهم في تيسير إجراءاتهم الضريبية، ويجنبهم أي مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن التأخير في الالتزام.

وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهودها لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، وتقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للممولين والعاملين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

