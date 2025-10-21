الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة أوراق عامل هتك عرض ابنة شقيقته بالإسكندرية للمفتي

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم "ا.ع.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى وحددت دور الانعقاد المقبل فى نوفمبر للحكم،لاتهامه بخطف بالتحايل والإكراه والتعدى على المجنى عليها "ه.ح.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكى.

 

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

مسلسل "لينك" يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it للأسيوع الثانى وتطورات بالحلقة 8

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12356 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها بمحل مسكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ا.ع.ع" 4 سنة عامل، حال كونه خال المجنى عليها "ه.ح.م" 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وخلال تواجدها رفقة المتهم خالها بمسكنه، ظل يتودد إليها، مستغلا حداثة سنها فلاقى تحايله هذا قبولا، مستغلا صلة القرابة التى تجمعهما وتعدى عليها بالصورة والكيفية المار بيانها، وأعزت المجنى عليها قصد المتهم هتك عرضها من جراء ما أتاه حيالها من أفعال، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية الاسكندرية جنايات الأسكندرية

مواد متعلقة

قميصين لـ ميسي ويحملان توقيعه، قصة هدية قيمتها 10 آلاف دولار لأسيرين إسرائيليين

انطلاق الموكب الصوفي من مسجد صالح الجعفري احتفالًا بمولد الإمام الحسين

في الليلة الختامية لمولده.. رحلة رأس الإمام الحسين من مجزرة كربلاء إلى القاهرة

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية