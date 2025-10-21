إحالة أوراق عامل هتك عرض ابنة شقيقته بالإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم "ا.ع.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى وحددت دور الانعقاد المقبل فى نوفمبر للحكم،لاتهامه بخطف بالتحايل والإكراه والتعدى على المجنى عليها "ه.ح.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12356 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها بمحل مسكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ا.ع.ع" 4 سنة عامل، حال كونه خال المجنى عليها "ه.ح.م" 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وخلال تواجدها رفقة المتهم خالها بمسكنه، ظل يتودد إليها، مستغلا حداثة سنها فلاقى تحايله هذا قبولا، مستغلا صلة القرابة التى تجمعهما وتعدى عليها بالصورة والكيفية المار بيانها، وأعزت المجنى عليها قصد المتهم هتك عرضها من جراء ما أتاه حيالها من أفعال، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.

