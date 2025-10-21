الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قميصين لـ ميسي ويحملان توقيعه، قصة هدية قيمتها 10 آلاف دولار لأسيرين إسرائيليين

الأسيرين الإسرائيليين
الأسيرين الإسرائيليين وقميص ميسي

ادعت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء،  أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أهدى الأسيرين الإسرائيليين بار كوبرستين وسيغيف كافلون، المفرج عنهما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قميصين يحملان توقيعه.

 

إهداء قميصي ميسي مع التوقيع لرهينتين إسرائيليتين


ومن جانبها أفادت  صحيفة "ماركا"، بأن مقطع فيديو  ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الأسيرين المفرج عنهما، بار كوبرستين وسيغيف كافلون، وهما يتسلمان ما يبدو أنها قمصان محدودة الإصدار تحمل توقيع ميسي، ووفقا للتقارير، فإن كل قميص يعد واحدا من بين 100 قطعة فقط تم إنتاجها، وتقدر قيمته بنحو 10 آلاف دولار.

 

ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة على أن هذه القمصان أرسلت من ميسي نفسه، كما لم يصدر أي تأكيد من اللاعب أو من ممثليه.

وشدد التقرير على أنه من المحتمل أن تكون هذه القمصان قد قُدمت من طرف ثالث أو جهة منظمة، ربما في إطار حملة ترويجية أو مبادرة لجمع التبرعات.

ولكن منصة (Factual.AFP) التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت حقيقة الفيديو المتداول، قائلة إنه تم تداول مقطع فيديو يظهر اثنين من الرهائن السابقين وهما يتلقيان قمصانا لمنتخب الأرجنتين موقعة باسم النجم ليونيل ميسي، إلى جانب ادعاء بأن اللاعب هو من أرسلها إليهما شخصيا.

وأضافت: "غير أن القمصان لم تكن هدية من ميسي، بل من رجل الأعمال الإسرائيلي شاي جراوتشر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميسي قميص ميسي أسرى إسرائيليين غزة

مواد متعلقة

بن غفير يدعو إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين

هاتريك ميسي يقربه من جائزة الحذاء الذهبي

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads