قميصين لـ ميسي ويحملان توقيعه، قصة هدية قيمتها 10 آلاف دولار لأسيرين إسرائيليين

ادعت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أهدى الأسيرين الإسرائيليين بار كوبرستين وسيغيف كافلون، المفرج عنهما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قميصين يحملان توقيعه.

إهداء قميصي ميسي مع التوقيع لرهينتين إسرائيليتين



ومن جانبها أفادت صحيفة "ماركا"، بأن مقطع فيديو ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الأسيرين المفرج عنهما، بار كوبرستين وسيغيف كافلون، وهما يتسلمان ما يبدو أنها قمصان محدودة الإصدار تحمل توقيع ميسي، ووفقا للتقارير، فإن كل قميص يعد واحدا من بين 100 قطعة فقط تم إنتاجها، وتقدر قيمته بنحو 10 آلاف دولار.

🇮🇱🇦🇷 ¿Un video muestra a exrehenes israelíes recibiendo camisetas de la selección argentina enviadas por Lionel Messi?



🔍 En realidad, la secuencia captura un obsequio del empresario Shai Graucher.



➡️ https://t.co/Z3LW9Px6ZJ pic.twitter.com/HChujvcOov — AFP Factual 🔎 (@AfpFactual) October 20, 2025

ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة على أن هذه القمصان أرسلت من ميسي نفسه، كما لم يصدر أي تأكيد من اللاعب أو من ممثليه.

وشدد التقرير على أنه من المحتمل أن تكون هذه القمصان قد قُدمت من طرف ثالث أو جهة منظمة، ربما في إطار حملة ترويجية أو مبادرة لجمع التبرعات.

ولكن منصة (Factual.AFP) التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت حقيقة الفيديو المتداول، قائلة إنه تم تداول مقطع فيديو يظهر اثنين من الرهائن السابقين وهما يتلقيان قمصانا لمنتخب الأرجنتين موقعة باسم النجم ليونيل ميسي، إلى جانب ادعاء بأن اللاعب هو من أرسلها إليهما شخصيا.

وأضافت: "غير أن القمصان لم تكن هدية من ميسي، بل من رجل الأعمال الإسرائيلي شاي جراوتشر".

