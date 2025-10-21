منظمة تتبع المسروقات الفنية: إذا لم تعد مجوهرات اللوفر خلال 48 ساعة فسوف تختفي للأبد

قال كريس مارينيللو، الرئيس التنفيذي لمنظمة Art Recovery International المتخصصة في تتبع الأعمال الفنية المسروقة، إن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر، معرضة للتفكيك والتهريب، وأن هناك سباق مع الزمن، فإذا لم يقبض على اللصوص خلال 48 ساعة، قد تختفى القطع إلى الأبد.

إعادة تقطيع الأحجار الكريمة

وأوضح مارينيللو فى تصريحات لشبكة bbc أن اللصوص لن يحافظوا على هذه القطع سليمة، بل سيقومون بتفكيكها، وصهر المعادن الثمينة، وإعادة تقطيع الأحجار الكريمة، وإخفاء دلائل جريمتهم، مضيفًا أن بيع المجوهرات كاملة كما هي سيكون أمرًا صعبًا.

اللصوص لا يكترثون للأهمية التاريخية أو الثقافية

كما تحدث خبراء آخرون مع شبكة CNN، مؤكدين أن اللصوص لا يكترثون للأهمية التاريخية أو الثقافية أو العاطفية لهذه الأحجار الكريمة كما كانت، ولن يترددوا فى تقطيعها إلى أشكال وأحجام مختلفة، وتكون سيولة هذه الأحجار عالية عند تفكيكها، لكن لوحة مونيه المسروقة، على سبيل المثال، تتمتع بسيولة منخفضة للغاية، نظرًا لسهولة التعرف عليها فورًا.

فيما قال ممثلو الادعاء: إن القطعة الذهبية المزخرفة، التي تحتوي على 1354 ماسة و56 زمردة، تعرضت للتلف في السرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.