كوشنر: طرفا النزاع في غزة ينتقلان إلى عصر السلام

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب: نعمل على التأكد من استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



كوشنر: نعمل على التأكد من استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأضاف كوشنر: هناك الكثير من الأمور الممتازة تحصل بشأن غزة وسنشهد المزيد من التقدم وطرفا النزاع في غزة ينتقلان من عامين من الحرب إلى عصر من السلام.

وتابع: نحرز تقدما في استعادة جثامين الرهائن من غزة ويوجد تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

وفي السياق ذاته أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة

وقال نائب الرئيس الأمريكي في بيانه: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة.

