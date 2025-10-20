توافد الفنانين على ريد كاربت الفيلم الوثائقي المصري "50 متر" بـالجونة السينمائي (صور)

توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء للفيلم الوثائقي المصري "50 متر" للمخرجة يمنى خطاب والمشارك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025، ومن أبرز الفنانين الذين تواجدوا على الريد كاربت الفنانة بسمة داود والفنان نيقولا معوض.

الفيلم الوثائقي "50 متر"

وتدور أحداث ”50 متر” داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها، وتقرر يمنى توجيه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه، من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، حيث تستطيع التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

