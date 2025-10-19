الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم الفن على ريد كاربت "إسكندرية كمان وكمان" لـ يوسف شاهين بـ الجونة السينمائي (فيديو وصور)

يسرا وحسين فهمي،
يسرا وحسين فهمي، فيتو

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في إطار احتفال مهرجان الجونة السينمائي بذكرى مئوية ميلاده.

وتصدر الحضور كل من يسرا وحسين فهمي، إلى جانب نخبة من الفنانين ومنهم الفنانة لبلبة والفنانة إلهام شاهين والفنانة أسماء جلال والفنانة روجينا والفنان خالد سليم.

فيلم إسكندرية كمان وكمان 

وكانت ماريان خوري، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي، قد قالت في تصريحات إعلامية أن أقرب أفلام يوسف شاهين إلى قلبها هو "إسكندرية كمان وكمان"، قائلة: "كنت وقتها حامل، وشعرت أن يوسف شاهين في هذا الفيلم حقق كل أحلامه، جمع بين الخاص والعام، والسياسة والفن والنقابة، وكل ما كان يشغله."

كما أشارت إلى أن فيلم "إسكندرية ليه" كان قد مُنع لفترة، مؤكدة أن شاهين كان يمتلك رؤية وفكرًا مختلفين دائمًا، وهو ما جعله أحد أبرز المبدعين في تاريخ السينما المصرية والعربية.  

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة السينمائي أفلام عرض في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة 2025 فيلم اسكندرية كمان وكمان

مواد متعلقة

أبرزهم كريم فهمي وأحمد السعدني، النجوم يتألقون على السجادة الحمراء لافتتاح الجونة السينمائي (صور)

حضور لافت لـ أسماء جلال ونجلاء بدر ومايان السيد في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

أمينة خليل وهدى المفتي وتارا عماد يخطفن الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي (صور)

أشرف عبد الباقي وشريف منير وحسن الرداد يحرصون على حضور حفل افتتاح الجونة السينمائي (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية