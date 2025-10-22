الأنبا بقطر يرسم 42 شماسا للخدمة في ايبارشية ديرمواس

صلى الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بقرية النجارين، وخلال صلوات القداس دشن نيافته مجموعة من أواني الخدمة.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته ٤٢ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل) و٥٨ برتبة أغنسطس (قارئ)،وعقب القداس الإلهي، افتقد نيافة الأنبا بقطر عددًا من منازل الشعب، في يوم مفرح ومملوء بالبركة.

البابا تواضروس يتابع ترتيبات الخدمة في إيبارشية إسنا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا يواقيم، ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني الترتيبات الخاصة بالخدمة في إيبارشية إسنا وأرمنت.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية المنصورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا أكسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الرعوية الخاصة بإيبارشية المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.