مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

تسلم شريف فتحي وزير السياحة والآثار جائزة فوز مصر كأفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم  لتوزيع جوائز السياحة العالمية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المنعقد حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

جائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة

وجاء اختيار مصر لهذه الجائزة نظرًا للجهود التي تبذلها في الحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي، وما تقوم به للترويج له ومشاركته مع المسافرين.

وتُمنح جوائز السياحة العالمية التي يقدمها منتدى السياحة العالمي، لتكريم الوجهات والشركات والابتكارات والأفراد الرائدين الذين يساهمون في إعادة تعريف السفر من خلال الاستدامة والإبداع والتأثير، ويسلط حفل توزيع الجوائز الضوء على أفضل 100 جهة فاعلة تُشكّل مستقبل السياحة على مستوى العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب وزير السياحة والآثار عن شكره وتقديره لمنتدى السياحة العالمي على هذه الجائزة، مستعرضًا ما حققته مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من نمو في أعداد السياحة الوافدة بلغ نسبة 21% زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتحدث أيضًا عن نجاح جهود الدولة في رفع موقع دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في شهر يوليو الماضي، وكذلك ما تقوم به الوزارة  من تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية للحفاظ على الآثار المصرية وصيانتها.
 

البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر
 

وتطرق أيضًا شريف فتحي للحديث عن البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر؛ حيث أوضح أن هناك ما يقرب من 300 بعثة أثرية أجنبية، إلى جانب البعثات الأثرية المصرية التي تعمل في مختلف أنحاء الجمهورية وتقوم بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة.

