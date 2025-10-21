الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)

عقد مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، جلسة نقاشية بعنوان “سينما من أجل عالم أفضل.. حوار حول توظيف تأثير السينما لخدمة الإنسانية”، وذلك ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة الثامنة من عمر المهرجان. 

جلسة سينما من أجل عالم أفضل 

وحضر اللقاء، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حميد عبيد الزعابى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، فيما تدير الحوار سارة بيسادة نائب المدير التنفيذي للمهرجان.

وبدأت فعاليات اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، بفيلم قصير إنساني عن معاناة الفلسطينيين فى غزة إثر الحرب الأخيرة. 


بكاء يسرا وحسين فهمي 

ولم تتمالك النجمة يسرا والنجم حسين فهمي إمساك دموعهما فور مشاهدة الفيلم، حيث انهارا بالبكاء، وقالت خلال كلمتها: “السينما مرايه كبيرة لكل اللي بيحصل في المجتمع سواء حلو وحش فرح أو وجع وألم.. لما كنا بنتفرج على الفيلم كنا أنا وحسين بنعيط.. مش معقولة فيه وحشية كدا.. ومفيش صبر زي صبر الفلسطينيين”. 

الجريدة الرسمية