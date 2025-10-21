مصير مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بعد أزمة إلغائها

كشفت مصادر أن تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007، أدان إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، بعد تسببه في إلغاء المباراة.

وأكدت مصادر أن تقرير حكم المباراة ذكر أن رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز رفض الامتثال وتطبيق قرار الحكم بطرده من ملعب المباراة، وأن نتيجة المباراة ستعتمد بنتيجة 3-0 لصالح النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات مالية وإيقاف ضد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، والمتسببين في إلغاء المباراة وفقا للائحة المسابقات.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2007، أزمة أدت إلى إلغائها قبل نهايتها بقرار من حكم اللقاء.

وجاء قرار الحكم بإلغاء المباراة بعد اعتراض فريق بيراميدز بشكل جماعي على احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال اللقاء، ليضطر الحكم في النهاية إلى إطلاق صافرة النهاية وإلغاء المباراة.

تصريحات إسلام شكري بعد أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز 2007

وكان إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، قد كشف في بيان رسمي تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية لمواليد 2007 عقب قرار إلغاء اللقاء بعد دقائق من بدايته.

وقال إسلام شكري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: إنه من المعروف وجود إدارات قطاعات الناشئين، سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة من مكان وجود الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد.

وأضاف: “في الدقيقة الثانية من بداية مباراة الأهلي وبيراميدز، وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت الكرة إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء”.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لفريق 2007 بنادي بيراميدز توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن يتدخل هو بصفته رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدث مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، ليفاجأ بأن الحكم يطرده ويطلب منه مغادرة الملعب، رغم أنه ليست من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب.

وأشار إلى أن الحكم أصر على خروجه من الملعب، وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع، وهنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب، وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي، وإذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته.

وشدد على أن الحكم رفض استكمال المباراة بعد رفض إدارات قطاعي الأهلي وبيراميدز مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تماما في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

