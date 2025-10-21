رجل يصلي فوق جمر النار ليتذكر يوم القيامة، والنشطاء: ما سر عدم احتراق المصلية (فيديو)

الصلاة على جمر النار، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، لجماعة دينية زعم أنها في أندونيسيا، تقوم بفرش سجادة صلاة فوق جمر النار الملتهب، لتجسيد مشهد رمزي لنار جهنم، وذلك في إطار تدريب المصلين، والهدف هو أن يقوم المصلين والمشاركين في الفاعليات بتذكيرهم بيوم القيامة وأهوالها، وتعليمهم كيفية تجنب "الجحيم"، مستعينين بالصلاة.

فرش المصلية ليصلي فوق الجمر



ورصدت كاميرات عدد من النشطاء لحظة قيام جماعة دينية في إندونيسيا بفرش سجادة صلاة فوق كتلة مشتعلة من النار "جمر"، والتف حولها مجموعة من الأفراد، وتم فرش سجادة صلاة فوق الجمر، لأداء الصلاة فوقها، وبالفعل قام البعض بالصلاة فوق جمر النار، وقاموا بالفعل بالصلاة، لكن الغريب أن السجادة التي تم فرشها فوق الجمر "المصلية" لم تحترف أو يحدث بها شيء، رغم كونها من القماش.

Endonezya'da bir cemaat, közlerin üzerine seccade sererek temsili bir cehennem oluşturdu ve ahirete hazırlık amacıyla namaz kılma eğitimi verdi. pic.twitter.com/x1yME7I1Xj — Bayrak Medya (@bayrakmedya) October 14, 2025



وأشار بعض أفراد الطائفة الدينية في أندونيسيا، أن ما يفعلوه يذكرهم بأن هناك جهنما لعقاب المخطئين، والهروب من جهنم ونارها، يكون بالأعمال الصالحة.

ويظهر في مقطع الفيديو الصادم أحد أفراد الجماعة وهو يتقدم للصلاة على السجادة التي تم فرشها فوق الجمر، وقام بأداء ركعتين صلاة، ثم انصرف وسط تجمع عدد من أفراد الجماعة حول المصلية الموضوعة على جمر النار

وأشار بعض أفراد الجماعة الأندونسية أن معتقداتهم تزعم أن "المشهد يعد تجسيدًا لـ "نار جهنم"، ويأتي في إطار تدريب يهدف إلى تذكير المشاركين بالحياة الآخرة وتعليمهم الصلاة استعدادًا لها.

الصلاة فوق جمر النار تثير الجدل



أثار مقطع فيديو الصلاة فوق جمر النار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تساءل عن سر عدم اشتعال النار في السجادة، في حين وصف البعض ذلك بأنها مجرد بدع ما أنزل الله بها من سلطان.

عبرت البلوجر هالة بدوي عن اندهاشها فقالت: "غريب ان السجادة لم تشتعل أو تحترق".

الصلاة فوق جمر النار، فيتو



ورد بعض النشطاء قائلين: "السجادة لم تحترق بسبب التوصيل الحراري المنخفض للجمر وطبقة الرماد العازلة، وقد تكون معالجة بمواد مقاومة للحريق مثل الفوسفات. لا يوجد زيت أو قطران شائع يمنع الحرق، لكن في بعض الطقوس يستخدمون رطوبة أو عصير ليمون لتأثير لايدنفروست على الجلد. قد يكون الفيديو يعتمد على فيزياء بسيطة".

وعلق البلوجر هلال اليزيدي فقال: "يعني شيء جديد ما فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه.. تعتبر ضلالة، يعني طريق خطأ يُبعد عن الهُدى الله يهديهم لطريق الصواب".

وقال بعض النشطاء: "من أندونيسيا فالقوقاز فالقارة الهندية إلى أن تبلغ أقصى المغرب، ومن تركيا إلى أدغال أفريقيا قد تجذّر فيهم التصوف الشركي واتخذ طابعًا ثقافيًا في كل بلد، وما كان بدء سقوط الأندلس إلا بعد أن دخلته الصوفية ومعها التشيع، فمازالت تنخر في كل مدينة وإقليم حتّى خرجوا منها لا يلوون على شيء. والصوفية هم من أدخل الغزاة الغربيين ومكن لهم، والتصوف عقيدة تشجعها الأمم لتشابههم بوثنياتهم".

