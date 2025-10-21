انهيار جزئي بواجهة نادي السلاح السكندري يسفر عن تحطم سيارتين ونجاة شخصين (صور)

تسبب انهيار أجزاء من واجهة نادي السلاح السكندري بالشاطبي، في تحطم سيارتين ودراجة بخارية كانوا متوقفين أمام النادي، ونجا شخصين من المارة، عقب سقوط الواجهة على بعد خطوات قليلة منهم.

وكانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط أجزاء من واجهة نادي السلاح السكندري بالشاطبي، ووجود تلفيات بعدد من السيارات.

توجهت قوة أمنية بصحبة مسئولي حي وسط وقوات الحماية المدنية، وتبين سقوط أجزاء من واجهة نادي السلاح، مما أدى إلى تحطم سيارتين ودراجة بخارية. وأنقذ القدر اثنين من المارة حيث انهارت الأجزاء عقب مرورهم بلحظات.

وجرى وضع حواجز حديدية حول مكان الانهيار، وتم استدعاء مهندسي حي وسط للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.