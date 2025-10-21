الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
انهيار جزئي بواجهة نادي السلاح السكندري يسفر عن تحطم سيارتين ونجاة شخصين (صور)

انهيار جزئي بنادي
انهيار جزئي بنادي السلاح السكندري، فيتو

تسبب انهيار أجزاء من واجهة نادي السلاح السكندري بالشاطبي، في تحطم سيارتين ودراجة بخارية كانوا متوقفين أمام النادي، ونجا شخصين من المارة، عقب سقوط الواجهة على بعد خطوات قليلة منهم.

 

وكانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية،  قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط أجزاء من واجهة نادي السلاح السكندري بالشاطبي، ووجود تلفيات بعدد من السيارات.

توجهت قوة أمنية بصحبة مسئولي حي وسط وقوات الحماية المدنية،  وتبين سقوط أجزاء من واجهة نادي السلاح، مما أدى إلى تحطم سيارتين ودراجة بخارية. وأنقذ القدر اثنين من المارة حيث انهارت الأجزاء عقب مرورهم بلحظات.

وجرى وضع حواجز حديدية حول مكان الانهيار، وتم استدعاء مهندسي حي وسط للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

الجريدة الرسمية