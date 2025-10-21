التعليم الفلسطينية: استشهاد 21 ألف طالب ومعلم وإداري منذ بدء العدوان الإسرائيلى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية، استشهاد 20 ألفا و58 طالبا فلسطينيا وإصابة 31 ألفا و139 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة فى السابع من أكتوبر 2023.

استشهاد 1037 معلما وإداريا وإصابة 4 آلاف و740 آخرين

وأكدت وزارة التعليم الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد 1037 معلما وإداريا وإصابة 4 آلاف و740 آخرين في غزة والضفة، واعتقال أكثر من 228 في الضفة، منذ بدء العدوان.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ نحو 19 ألفا و910 طلاب، وعدد المصابين 30 ألفا و97 طالبا، فيما استشهد في الضفة الغربية 148 طالبا وأصيب 1042، إضافة إلى اعتقال 846 آخرين.

تعرض 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لـ (أونروا) للقصف والتخريب

وأوضحت أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، وفي الضفة الغربية فقد دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.

وفى سياق متصل، أكد نادى الأسير الفلسطينى ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى 80 شهيدا، من بينهم 47 شهيدا من غزة على الأقل.

ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، إلى 317 شهيدا، وهو ما تمكنت المؤسسات من توثيقه على مدار عقود، مشيرا إلى أنه في ضوء حرب الإبادة فهناك معطيات عن عشرات المعتقلين الذين تم إعدامهم ميدانيا بعد اعتقالهم، وتحديدا من غزة.

وأوضح أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 88 شهيدا، منهم 77 منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

