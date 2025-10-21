الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رياضة

عمر عصر بالمقدمة، تصنيف اللاعبين المصريين في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

المنتخب المصري لتنس
المنتخب المصري لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تصدر عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، قائمة اللاعبين المصريين في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الصادر عن شهر أكتوبر الجاري.

وجاء عمر عصر في المركز الـ31، وهو أفضل مركز في قائمة ترتيب لاعبي المنتخب الوطني في الاتحاد الدولي.

وجاءت ترتيب اللاعبين المصريين كالتالي:

عمر عصر - 31 | 930 نقطة

يوسف عبد العزيز - 51 | 560 نقطة

محمد البيلي - 128 | 189 نقطة

محمود أشرف حلمي - 153 | 132 نقطة

بدر مصطفى - 176 | 96 نقطة

هنا جودة ملكة أفريقيا

ونصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

