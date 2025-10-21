الهيئة العربية للتصنيع تنجح في إصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية المصرية

نجاحات جديدة ومستمرة تثبت من خلالها الهيئة العربية للتصنيع، أنها الظهير الصناعي للدولة المصرية بقدراتها التصنيعية المتطورة وكفاءة كوادرها البشرية الماهرة، وتنفيذها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتميزها في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة والعمرات المختلفة لماكينات التشغيل والإنتاج المختلفة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمعايير الجودة العالمية وتوفيرا للنفقات.

تنفيذ أعمال الإصلاح الكاملة للتوربينة البخارية

وفي هذا السياق، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع نجح في تنفيذ أعمال الإصلاح الكاملة للتوربينة البخارية العملاقة عالية السرعة ( High Speed Steam Turbine ) من حيث:

• تنفيذ أعمال القياسات الدقيقة والفحص والتحليل الكيميائي والإختبارات اللاإتلافية بأحدث الأجهزة عالية الدقة.

• توفير الخامات ولوازم الإصلاح فى زمن قياسي لسرعة تنفيذ الإصلاح واستعادة الصلاحية.

• تصنيع مثبتات أعمال التشغيل للخراطة والتجليخ لمكونات التوربينة بالإضافة إلى تصنيع محددات قياس تطابق الأبعاد لأجزاء كراسي التحميل طبقًا للمواصفات الهندسية المطلوبة.

• تنفيذ إجراءات الإصلاح الرئيسية لأجزاء التوربينة وتشمل:

- أعمال الغسيل الكيميائي المتطور بتقنيات البخار باستخدام الثلج الجاف.

- أعمال التشغيل بتنفيذ الخراطة الدقيقة والتجليخ على أحدث الماكينات الدقيقة والمتخصصة.

وكان من المعتاد إرسال هذه الأجزاء الهامة والحساسة إلى الخارج لمدد طويلة قد تصل إلى عام كامل للإصلاح والصيانة والعودة مرة أخرى لتركيبها بمصانع الأسمدة الأزوتية المنتشرة بمصر.

الهيئة العربية للتصنيع

ولفت إلى أن هذا النجاح تم بالاستفادة من القدرات التصنيعية بمصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن تنفيذ الإصلاحات والعمرة تم بكفاءة فنية عالية ودقة متناهية، خلال 25 يوما من العمل الجاد المتواصل، وبإرادة كبيرة على النجاح في هذا العمل الذي يتم لأول مرة بمصر.

وأكد أن هذا الإنجاز يُعد دليلًا على ما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات بشرية وتكنولوجية وتقنية متقدمة، وقدرتها على التعامل مع أعقد الأعطال الصناعية في زمن قياسي، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما أوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للمساهمة في تلبية كافة احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة في مصر والدول الشقيقة والصديقة من المعدات التصنيعية وخطوط الإنتاج بدلا من إصلاحها بالخارج، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على المعدات الاستثمارية باعتبارها ثروة مصر الصناعية.

مسيرة الصناعة الوطنية

وفي سياق متصل، حرص اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على توجيه الشكر والتقدير لكل من اللواء مهندس "أحمد عبد العزيز" رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، واللواء مهندس "جمال رمضان" رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء مهندس "محمد عوض" رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، ولكل العاملين بهذه المصانع على هذا الإنجاز الصناعي، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة مسيرة الصناعة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.