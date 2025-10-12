مقتل مغنٍ أرجنتيني شهير رميا بالرصاص في المكسيك

قتل مغنٍ وعارض أزياء أرجنتيني رميا بالرصاص على يد لصوص كانوا يستقلون دراجة نارية، وذلك قبل أيام فقط من ظهوره المقرر في برنامج تلفزيون الواقع في المكسيك.

وأعلنت أمانة أمن المواطنين في مكسيكو سيتي أن فيدي دوركاز، البالغ من العمر 29 عاما، أُصيب بثلاث طلقات نارية – إحداها في الرقبة – يوم الخميس في حي "أمبلاسيو دانيال جارزا".

ولم يُعلن المسئولون عن دافع للجريمة ولم يُلقَ القبض على أي مشتبه بهم، لكن الحادث كان محاولة سرقة واضحة، وفقا لوسائل إعلام متعددة.

وذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أن المغني وعارض الأزياء كان في طريقه إلى المنزل بعد تدريبات الرقص عندما اعترضت دراجتان ناريتان مركبته وأطلقتا عدة أعيرة نارية.

وكان من المقرر أن يظهر دوركاز خلال أيام قليلة في برنامج مسابقة الرقص المكسيكي "Las Estrellas Bailan En Hoy"، والذي يُترجم إلى "النجوم ترقص اليوم"، والذي نعى بدوره النجم الصاعد.

وشارك البرنامج على حسابه على منصة "إكس" رسالة جاء فيها: "عائلة برنامج HOY تنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل صديقنا وزميلنا، فيدي دوركاز".

وأضافت الرسالة: "نشارك العائلة بأكملها، والديه، وصديقته ماريانا آفيلا، الحزن الذي يغمرهم".

وكان من المقرر أن يشارك آفيلا ودوركاز في البرنامج كثنائي للموسم الجديد من البرنامج الشهير.

ونعت حبيبية المغني، وهي مؤثرة ولديها قناة شهيرة على يوتيوب، جريمة القتل العبثية في منشورات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت آفيلا: "ستظل دائما شخصي المفضل في العالم كله، أحبك، أحبك، أحبك، وسأحبك دائما".

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

وفي منشور لاحق، كتبت: "لا أريد أن أقضي يومًا آخر بدونك يا حبيبي، أنتظر رسالة تصبح على خير منك، حبيبي ارجع من فضلك، أنت تعلم أنني لم أكن قوية بدونك بجانبي".

وكان دوركاز معروفا في المكسيك بأغنيتيه الناجحتين "No Eres Tu" و"Cara Bonita" (الوجه الجميل)، اللتين وصلتا إلى قائمة أفضل 10 أغان في الإذاعة المكسيكية، وفقًا لصحيفة "هوليوود ريبورتر".

وأوضحت الصحيفة أيضا أنه عمل عارض أزياء لعلامتي جورجيو أرماني ودولتشي آند جابانا.

