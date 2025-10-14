الأربعاء 15 أكتوبر 2025
مصر تعزي المكسيك في ضحايا الفيضانات

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المكسيك الصديق في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من الولايات المكسيكية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية فى بيان لوزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المكسيك في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

