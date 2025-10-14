مصر تعزي المكسيك في ضحايا الفيضانات

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المكسيك الصديق في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من الولايات المكسيكية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية فى بيان لوزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المكسيك في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

