مصرع 37 شخصا في المكسيك جراء فيضانات وانهيارات أرضية (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في المكسيك، إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.



وأوضحت السلطات المكسيكية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لإجلاء المتضررين، في وقت تم فيه نشر آلاف الجنود لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الإغاثة.

Flooding in central and southeastern Mexico killed at least 22 people, damaged over 1,000 homes, dozens of hospitals and schools, and caused landslides and power outages. pic.twitter.com/60xKQzJaiy October 11, 2025

ووفقًا لهيئة الحماية المدنية في البلاد، شهدت 31 ولاية من أصل 32 ولاية، هطول أمطار غزيرة، فيما اعتُبرت ولايات فيراكروز شرقًا، وكويريتارو وهيدالجو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال الأوسط، من أكثر المناطق تضررًا.



وسُجلت 16 حالة وفاة في ولاية هيدالغو إلى جانب تضرر نحو ألف منزل، فيما أُعلنت وفاة 5 أشخاص وفقدان 11 آخرين في ولاية بويبلا، كما لقي فتى مصرعه في فيراكروز، وتوفي ضابط شرطة في كويريتارو.

FUERTES LLUVIAS EN LA CAPITAL



Este jueves 9 de octubre el viento y el agua hicieron lo suyo en la capital y Mixco, arrancando todo a su paso. pic.twitter.com/2g1q4uyzjY — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) October 9, 2025

وفي تعليق لها على منصة "إكس"، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنها عقدت اجتماعات مع المسؤولين المحليين وأعضاء الحكومة، مؤكدة أن العمل جارٍ لدعم السكان المتضررين، وإعادة فتح الطرق، واستعادة التيار الكهربائي.

من جانبه، أعلن الجيش المكسيكي أنه سيبدأ بتوزيع المساعدات والإمدادات الضرورية في المناطق الأكثر تضررًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.