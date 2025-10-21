الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
شريف فتحي: مسار العائلة المقدسة وتطوير القاهرة التاريخية، أبرز المنتجات السياحية التي يجري تطويرها

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة مع أمين منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فيتو

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة، مثل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومدينة سانت كاترين، بجانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة.

مشاركة وزير السياحة والآثار في منتدى السياحة العالمي  

جاء ذلك خلال لقائه مع شيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
 

واستعرض فتحي استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر به المقصد السياحي المصري، والذي يؤهل مصر لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات السياحية.

كما استعرض الوزير الأداء الإيجابي الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024 وبداية عام 2025.

مبادرة أفضل الممارسات للقرى

من جانبها، قدمت شيخة النويس أيضًا التهنئة لوزير على فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة لدورته الممتدة من عام 2025 وحتى 2029، وذلك عقب أن تعتمد الجمعية العامة في دورتها القادمة بالرياض توصية الاجتماع الـ 51 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط الذي عُقد بدولة قطر في فبراير الماضي، بتسمية كل من مصر والإمارات لتمثيل الإقليم بالمجلس للفترة 2025 – 2029.

كما تطرق الاجتماع للحديث عن مبادرة "أفضل الممارسات للقرى" والخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتم بحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لدعم وتنمية السياحة الريفية.
 ومن الجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يقوم حاليًا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي 2025 المُنعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ أكتوبر الجاري وينظمه معهد منتدى السياحة العالمي.

الجريدة الرسمية