الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حفل تكريم رائدة كتابة الطفل نُتيلة راشد مؤسسة "مجلة سمير" بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف عزازي، حفل تكريم اسم المبدعة الراحلة نُتَيْلة راشد "ماما لبنى"، إحدى مؤسسي "مجلة سمير"، ورئيسة تحريرها لأكثر من 35 عامًا، وتعد من أبرز مَن أفنين عمرهن في الكتابة للطفل.

تقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في إطار الجهود المشتركة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الثقافة لتكريم الرواد، الذين أثروا في وعي ووجدان المصريين.

الراحلة نُتَيْلة راشد
الراحلة نُتَيْلة راشد "ماما لبنى"، فيتو

يشارك في الاحتفالية الكاتب المبدع محمد السيد عيد، والكاتب محمد ناصف، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير "مجلة سمير"، والشاعر عبده الزراع، والإعلامي عصام يوسف نجل الراحة، ولفيف من الكتّاب المبدعين. 
ويدير الاحتفالية د. أحمد عبدالعليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وذلك يوم الأحد 26 أكتوبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة أمين الرافعي "القاعة المستديرة" في الدور الثالث بالنقابة. 

