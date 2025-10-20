إعلام عبري: تل أبيب وواشنطن تتفقان على نموذج تجريبي للتعامل مع الأنفاق في رفح

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحييد اتفاق غزة الأخير عن القضايا السياسية والأمنية الأخرى التي تناقش مع الإدارة الأمريكية، في محاولة للحفاظ على قنوات تنسيق مستقرة مع واشنطن بعد التوترات الأخيرة.

تل أبيب تطالب بالإشراف الكامل على ملف الأنفاق



وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تسعى لإغلاق جميع الأنفاق في غزة بإشرافها المباشر، بما في ذلك الأنفاق الواقعة خارج مناطق سيطرتها الحالية، معتبرة أن هذا الملف يمثل أولوية أمنية قصوى للحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

نموذج تجريبي في رفح



وأضاف التقرير أن الإدارة الأمريكية اقترحت البدء بنموذج تجريبي للتعامل مع الأنفاق في منطقة رفح، على أن يتم تنفيذه بإشراف فني مشترك بين واشنطن وتل أبيب، وقد وافقت إسرائيل على هذا الطرح كبداية لتقييم آلية التعامل مع شبكة الأنفاق.

ملف الأنفاق.. بين الأمن والسياسة



ويرى محللون أن هذا الاتفاق يعكس تفاهمًا مرحليًا بين الجانبين حول واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا بعد حرب غزة، حيث تحاول واشنطن تجنب تصعيد ميداني جديد، فيما تسعى إسرائيل إلى فرض رقابة كاملة على البنية التحتية تحت الأرض في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.