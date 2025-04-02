الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

لبنان: تل أبيب مستمرة في سياسة الاغتيالات

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

كشف مصدر لبناني أن بيروت تلقت في الساعات الماضية إشارات غير مطمئنة تفيد بأن تل أبيب ماضية بسياسة الاغتيالات.

مهمة تدمير ترسانة حزب الله

وقال المصدر بحسب روسيا اليوم إن لبنان تلقى أيضا إشارات تفيد بأن إسرائيل أخذت على عاتقها مهمة تدمير ترسانة حزب الله العسكرية طالما أن خطوات الحكومة اللبنانية غير كافية.

المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان

وفي السياق، تقدمت مساء أمس الثلاثاء آليات جيش الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة اللبونة جنوبا داخل الأراضي اللبنانية باتجاه رأس الناقورة وعملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين المنطقتين.

وأفادت مراسلتنا بأن المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان، وفي أجواء البقاع شرق لبنان.

آخر التطورات الأمنية والسياسية

ويجتمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة للبحث في آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.

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لبنان تل أبيب بيروت إسرائيل جيش الإحتلال الإسرائيلي نبيه بري

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