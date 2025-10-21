مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: 71 هجوما لمستوطنين على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال أسبوع

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 71 هجوما لمستوطنين على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أسبوع واحد.

وأضاف: نصف هجمات المستوطنين استهدفت موسم قطف الزيتون وأثرت على سكان 27 قرية في محافظات بالضفة.

وأوضح: اعتداءات المستوطنين أدت إلى 99 إصابة بين الفلسطينيين وأضرار في أراض زراعية ومعدات القطف.

وقبل وقت سابق، أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج في تصريحات تليفزيونية أن غالبية المفقودين تحت الأنقاض في القطاع هم من الأطفال والنساء، مشدّدًا على الحاجة الماسة لمعدات ثقيلة ومواد إنسانية لإنقاذهم.

الحاجة إلى معدات ثقيلة ووسائل الكشف

وأشار السراج إلى أن البلدية تحتاج إلى جميع المعدات الممكنة للكشف عن المفقودين تحت الأنقاض وانتشالهم، مؤكدًا أن تأخر توفير هذه المعدات يزيد من الخسائر البشرية ويعوق جهود الإنقاذ.

إصلاح البنية التحتية بعد حرب غزة

وأضاف أن القطاع بحاجة أيضًا إلى كميات كبيرة من الأسمنت ومواد البناء لإصلاح شبكة المياه ومنظومة الصرف الصحي، والتي تضررت بشكل كبير جراء القصف، مشددًا على أن استعادة هذه الخدمات الأساسية أمر ضروري لتخفيف المعاناة الإنسانية.

واختتم السراج حديثه بالدعوة إلى تقديم دعم عاجل وفوري لتسهيل عمليات الإنقاذ والإعمار، مشيرًا إلى أن الجهود المحلية وحدها غير كافية للتعامل مع حجم الكارثة في غزة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل الإذن بدخول قطاع غزة مجددًا، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري جديد داخل القطاع ليس جزءًا من التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها.

