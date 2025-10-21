الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بالدقهلية

تصادم دراجة نارية،
تصادم دراجة نارية، فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق قرية الضهرية بمركز شربين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أربعة أشخاص في تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق قرية الضهرية في شربين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

وكشف مصدر طبي بالمستشفى عن استقبال كل من: محمد ع م ع 15 سنة مصاب بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر باليد اليسرى، ونصر ر ن ز 16 سنة مصاب بجرح قطعى بالفخذ الأيسر وكدمات بالصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومهند م ا ع 15 سنة مصاب بكدمات بالصدر واشتباه كسر بالكوع الأيسر، ويوسف م ن ف 17 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالصدر.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

