ارتفاع أسعار المعادن الأساسية قبل الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني

حالة من الارتفاع الكبير شهدتها أسعار المعادن الأساسية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بإشارات حول احتمال انحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين، وقبل الاجتماع المرتقب لرئيسي البلدين خلال الأيام المقبلة.

وارتفع سعر النحاس، بدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، بأنه يتوقع الخروج باتفاق تجاري خلال لقائه الأسبوع المقبل مع نظيره الصيني شي جين بينج، وهذا بالرغم من تهديده برفع الرسوم الجمركية حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من نوفمبر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

تفاؤل في سوق المعادن الأساسية

وسادت حالة من التفاؤل بين تجار المعادن ومنتجوها، خلال مؤتمر أسبوع بورصة لندن للمعادن السنوي، الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، حيث يشهد العديد من كبرى شركات تجارة المعادن العالمية العام الأعلى أرباحا على الإطلاق، مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية أو قربها.

ويتداول النحاس قرب مستويات قياسية بلغها في وقت سابق من الشهر، إذ أدت سلسلة من الاضطرابات في المناجم إلى زيادة حدة النقص في الإمدادات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب.

وكشفت “بي إتش بي جروب” اليوم الثلاثاء، أنها رفعت إنتاج النحاس في الربع الأول، وتتوقع الشركة أن يقفز الطلب العالمي على المعدن الأحمر بنسبة 70% بحلول عام 2050.

وارتفعت عقود الزنك المستقبلية 0.4% لتبلغ 2991 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن في الساعة 11:51 صباحا في شنجهاي، فيما صعد النيكل بنسبة 0.2%، وارتفع النحاس 0.1%.

صعدت عقود خام الحديد المستقبلية 1% لتبلغ 104.55 دولار للطن في سنغافورة، وارتفعت العقود الآجلة المقومة باليوان في بورصة "داليان"، بينما تباين أداء عقود الصلب في شنغهاي.

