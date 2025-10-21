الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة في اتهام فتاة لـ فني أشعة بالتحرش بها في القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  النيابة العامة باستدعاء فتاة اتهمت فني أشعة بأحد المستشفيات في القاهرة، بالتحرش بها جسديًا أثناء فحصها داخل غرفة الأشعة، لسماع أقوالها.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات. 


اتهام فني أشعة بالتحرش بفتاة بالقاهرة 


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من فتاة  بتعرضها للتحرش على يد فني أشعة أثناء الفحص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.


وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل وجود المجني عليها داخل غرفة الفحص وارتكب فعلًا مخلًا.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة فني أشعة يتحرش بفتاة بالقاهرة غرفة عمليات النجدة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش عامل بفتاة داخل كوافير في التجمع الأول

عرض فتاة تحرش بها والدها على الطب الشرعي بالدقهلية

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر: تطور جديد في سرقة مكتب بريد عبر نفق مسجد، سر رسالة أعادت الخطيب لرئاسة الأهلي، مفاجأة عن سفاح الإسماعيلية الصغير

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية