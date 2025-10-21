3 قرارات من النيابة في اتهام فتاة لـ فني أشعة بالتحرش بها في القاهرة

أمرت النيابة العامة باستدعاء فتاة اتهمت فني أشعة بأحد المستشفيات في القاهرة، بالتحرش بها جسديًا أثناء فحصها داخل غرفة الأشعة، لسماع أقوالها.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات.



اتهام فني أشعة بالتحرش بفتاة بالقاهرة



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من فتاة بتعرضها للتحرش على يد فني أشعة أثناء الفحص داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.



وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل وجود المجني عليها داخل غرفة الفحص وارتكب فعلًا مخلًا.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.