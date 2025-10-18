عبير صبري ومي سليم أول الحاضرين على ريد كاربت فيلم "كولونيا" بـ"الجونة السينمائي" (فيديو)

انطلقت فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم المصري كولونيا، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي، وكان في مقدمة الحضور الفنانة عبير صبري والفنانة مي الغيطي والفنانة مي سليم.

فيلم كولونيا

الفيلم المصري "كولونيا" بطولة أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا، وإخراج محمد صيام.

ينتمى فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية الأسرية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

